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اختطاف وقتل 4 أطفال في أورلاندو الأمريكية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:44 ص
اختطاف وقتل 4 أطفال في أورلاندو الأمريكية
ولاية أورلاندو الأمريكية
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وكالات
 

عثر ضباط الشرطة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية على أربعة أطفال قتلى، إضافة إلى خاطفهم رهائن أمس الاثنين.

 

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة Orlando Sentinel، إن الخاطف واسمه هاري وين ليندساي، انتحر بإطلاق  النار على نفسه بعدما نفذ جريمته البشعة.

 

وذكرت أن المجرم كان قد أدين بارتكاب عدد من الجرائم، منها إضرام النيران، واستخدام العنف. وخضع لمراقبة الشرطة لفترة، ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن أسماء الأطفال الأربعة القتلى.

 

وذكرت أنباء سابقة أن أعمار الأطفال تتراوح بين عام و إحدى عشرة سنة.

 

وفي مساء الأحد تلقت الشرطة مكالمة من امرأة ذكرت أن صديقها ضربها ضربا مبرحا.

 

وحاولت دورية من الشرطة اعتقال ليندساي، بعد وصولها إلى المكان، ولكنه فتح النار وأصاب أحد رجال الشرطة بجروح خطيرة. بعد ذلك ، تحصن ليندساي في شقة بها أربعة أطفال وهدد بقتلهم ونفذ ذلك بالفعل.

 

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