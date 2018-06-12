"آل الشيخ" يوجِّه بتجهيز مصليات العيد في جميع مناطق المملكة

بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شرعت أفرع الوزارة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بتهيئة مصليات العيد والجوامع لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.





وقامت الوزارة - وفق توجيهات الوزير - بتوفير جميع الاحتياجات، كالفرش والأثاث والتجهيزات المطلوبة، وصيانتها ونظافتها، سواء كانت مصليات مكشوفة، أو جوامع معدة لتلك الشعيرة المباركة. حسب صحيفة "سبق"





ووجَّه بالتشديد على الخطباء والمشرفين والمسؤولين في الوزارة وفروعها بأن يولوا ذلك الأمر جُل العناية والاهتمام؛ حتى تكون بيوت الله على أفضل حال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بكل طمأنينة وروحانية.







