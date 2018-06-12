سعر الدولار في البنوك اليوم 12-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مقابل 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.





وهبط سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيععند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وهبط سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار أيضا في بنك البركة إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





بينما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.