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مقاتلات تركية تدمر 12 هدفًا لـ "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:39 ص
مقاتلات تركية تدمر 12 هدفًا لـ بي كا كا الإرهابي شمالي العراق
مقاتلات تركية - أرشيفية
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أسماء العزب
 

دمرت مقاتلات تركية، صباح اليوم الثلاثاء، 12 هدفًا لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي إثر غارات ليلية على معاقل التنظيم شمالي العراق، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

 

يُذكر أن رئاسة الأركان التركية، كانت قد أعلنت في 20 يناير الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون"؛ بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود ​​​​تركيا​​​​ وفي المنطقة والقضاء على مسلحي "بي كا كاب ي دي ب ك" و"داعش" في مدينة عفرين".

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