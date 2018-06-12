عفاف شعيب: "اللي قاموا بثورة 25 يناير كانوا بيتعشوا يوميا في شيراتون"

أكدت الفنانة عفاف شعيب، أن من قاموا بثورة الخامس والعشرين من يناير، تاجروا بمطالب الفقراء، وأغلبهم لم ينتمي لهذه الطبقة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم": "متخلونا ساكتين.. وجه قابلني واحد من الإخوان قالي مش إحنا، قولت لهم حتى لو إنتوا مش هتفرق".

وواصلت عفاف شعيب: "تصدق بالله تلات أربع اللي كانوا في التحرير اللي كانوا قايمين بالثورة كانوا كل يوم بيروحوا يتعشوا في شيرتون الجزيرة وشيبرد وشيراتون القاهرة".







