تعرفي علي تفاصيل مجموعة أزياء بالمين لريزورت 2019

أطلق أوليفييه روستينغ مجموعته الجديدة ريزورت 2019، بعد انتهائه من سلسلة من المشاريع الجديدة لعلامة بالمين.



وقد قام المصمم بتحديث فساتين البودي كون الضيقة الأيقونة لعلامة بالمين، من خلال دمجه المواد التقليدية والتقنية معًا، مثل: الحرير الفاخر مع القماش الأزرق اللامع الذي يشبه أغلفة الحلوى.



وكان نمط الفسيفساء الذي يشبه أرضية البيسترو الكلاسيكية الباريسية بمثابة الثيمة الرئيسية للمجموعة، فشملت المجموعة فستانًا مصنوعًا يدويًا من الخرز الخشبي على شكل الألماس، مزين بتفاصيل الرافية على مستوى الكتف إلى قطعة مزينة بنسخة زجاجية من طبعة شجرة النخيل وكبسولة من القطع السوداء والبيضاء وصفها المصمم بكونها “إيماءة” لمنتجع دوفيل الفرنسي الساحلي.



كما تضمّنت المجموعة فستانًا رائعًا بطبعة الفسيفساء، ونسّق قميص تي شيرت مع تنورة بقصة حورية البحر مزجت بين الألواح المطرزة من اللؤلؤ مع طبعة غروب الشمس المزينة بالترتر.



كما تضمّنت المجموعة بدلات التويد المرصعة بقطع اللؤلؤ، خط سفاري يضم فساتين التيشيرت الأنيقة، وكنزات مزينة بخيوط من الفسكوز الأبيض المزركش، والتي أشار إليها روستينغ باسم “فرو الصيف”، كما قدّم المصمم أيضًا كبسولة ملابس السباحة تضمنت نمطًا مستوحًى من السترة بالصدر المزدوج مزينة بأزرار ذهبية.

