الصين ترحب بقمة ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة

أعلن كبير الدبلوماسيين الصينيين وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن بكين ترحب بالقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وتدعمها وتأمل أن يتوصل البلدان لتوافق أساسي تجاه تحقيق نزع السلاح النووي.

وأضاف وانغ للصحفيين في بكين "في الوقت ذاته، هناك حاجة إلى آلية سلام لشبه الجزيرة الكورية لتبديد المخاوف الأمنية الكورية الشمالية المنطقية". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق " كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.