رونالدو: محمد صلاح اكتشاف هذا العام وأتمنى لحاقه بالمونديال

أكد كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال كريستيانو رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "محمد صلاح أحد اكتشافات هذا العام وأتمنى ألا تتسبب إصابته بنهائي كييف في غيابه عن المونديال".

وأضاف رونالدو: "تتحدثون عن المعركة بين رونالدو وميسي، ولكن هناك لاعبين آخرين يمتلكون الفرصة وصلاح واحد منهم".





وأوضح رونالدو أن مباراة البرتغال أمام إسبانيا في المونديال، ستكون صعبة على الطرفين مشيرًا إلى أنه يحلم بالفوز بكأس العالم.