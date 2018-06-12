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تصرف غريب من كيم في أول لقاء تاريخي له مع ترامب

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:28 ص
تصرف غريب من كيم في أول لقاء تاريخي له مع ترامب
ترامب وكيم
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وكالات
 

رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، استخدام قلم قدمه الجانب السنغافوري، عند التوقيع على وثائق القمة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

 

وبدلا من ذلك، أخذ الزعيم الكوري الشمالي، قلما قدمته له شقيقته كيم يونغ جونغ.

 

وقال مراسل "تاس"، إنه بعد أن جلس كيم جونغ أون خلف الطاولة، هرعت إليه بسرعة شقيقته الصغرى وقدمت له القلم لتوقيع الوثائق.

 

ولاحظ الجميع، أن كيم جونغ أون لم يلمس شيئا من الموجودات على الطاولة قرب الملف.

 

وعقد لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا.

 

وتم اللقاء التاريخي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا. ونتيجة للمفاوضات وقع الطرفان على وثيقة ختامية.

 

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