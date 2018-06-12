نجم الزمالك: عبد الله السعيد الأفضل في مصر وكنت أتمنى مزاملته

قال أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك، إنه كان يتمنى انتقال عبد الله السعيد إلى نادي القلعة البيضاء في الموسم المقبل، مشددا على أنه أفضل لاعب في مركزه بمصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "عبد الله السعيد لاعب مميز للغاية، وكنت أتمنى اللعب بجواره في الزمالك، ولكن شاء القدر أن تفسد الصفقة".

وعاد ليقول: "عبد الله السعيد هو الأفضل في مصر، ودفع 40 مليون جنيه من نادي الزمالك، لأنه لاعب حر، وكأن الزمالك اشتراه بهذا المبلغ".

وعن إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي قال: "سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، وسيمثل قوة للزمالك عند اللعب معنا في الموسم المقبل".