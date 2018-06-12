أحمد مدبولي: دكتور في الجامعة قاللي هانجحك لو فزت بالكأس.. والأهلي فاوضني

قال أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك، إنه يتقبل النقد بكل أنواعه، مشددا على أنه لا يتقبله إلا إذا كان خارج من شخص فاهم لكرة القدم، فأحصل على النصيحة منه وأحاول أن أطور من نفسي وأدائي داخل الملعب.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أعلم جيدا أنني لدي بعض النقاط السلبية في أدائي، وسوف أسعى إلى تفاديها في بداية الموسم الجديد".

واستطرد قائلا: "دكتور في الجامعة قال لي إنه سوف يمنحني درجات النجاح في مادته، حال فوزنا ببطولة كأس مصر الأخيرة".

وأشار إلى أن الأهلي تفاوض معه قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك عن طريق أحمد كشري المدير الفني للنصر للتعدين في هذا التوقيت.