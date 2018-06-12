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أحمد مدبولي: طارق يحيى قال لي ستنجح مع الزمالك لأنك "بارد"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:56 ص
أحمد مدبولي: طارق يحيى قال لي ستنجح مع الزمالك لأنك بارد
طارق يحيى
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الفجر الرياضي
 

 

قال أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك، إن طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأبيض، أكد له أنه سوف ينجح مع نادي الزمالك، منذ أن تعاقد معه في بداية الموسم المنصرم.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "طارق يحيى قاللي في بداية الموسم انت هتنجح مع نادي الزمالك لإنك بارد، وهذا سوف يفيدك داخل الملعب وخارجه".

 

وعاد ليقول: "من الشائعات التي ضايقتني أن إيهاب جلال قال لي أنني سألعب رقم 10 في الملعب، فقولت له يعني هنلعب ناقصين واحد، هذه شائعة غير منطقية كيف للجمهور أن يعلم اللاعب رقم 10 وأنا من ألعب الكرة منذ 10 سنوات لا أعلم هذا  الأمر".

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