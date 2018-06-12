إسلام الشاطر: الأهلي يدرس تعديل عقود الثلاثي الإفريقي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب تدرس تعديل عقود الثلاثي الإفريقي، المغربي وليد أزارو، والنيجيري جونيور أجايي، والتونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن اللاعب التونسي علي معلول من المنتظر تلقيه عرض ضخم من الدوريات الأوروبية حال تألقه مع منتخب نسور قرطاج بمونديال روسيا، بالاضافة إلى المغربي وليد أزارو.

وتابع: " تسعى لجنة الكرة لإرضاء الثلاثي الإفريقي من أجل البقاء في صفوف الفريق الأحمر بعد تلقيهم العديد من العروض خلال الفترة الماضية، خاصة وأنهم من القوام الأساسي للنادى الأهلي".