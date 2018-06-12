41 ألف 966 طلاب بالثانوية يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية بالدقهلية





يؤدي 41 ألف 966 طالب وطالبة بالثانوية العامة في الدقهلية منهم ١٣٧٠٦ "أدبي"، و١٩٢٤٧ "علمي علوم"، و٨٥٩٤ "علمي رياضة"، و419 "دبلومة أمريكية" اليوم الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الانجليزية" ؛ وذلك داخل 110 لجنة وسط تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار 50 سيارة إسعاف.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على عبد الروؤف توقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية أمن الدقهلية؛ لمتابعة خطوط سير الامتحان وتأمينها وكذا مع الصحة؛ لتوفير الإجراءات الصحية للطلاب والملاحظين.





وأشار وكيل تعليم الدقهلية إلى أنه سيقوم بالمراقبة 7200 مراقب وملاحظ، وتم توفير 43 استراحة رجال وسيدات، مجهزة تجهيزات كاملة بالمنصورة، كما يوجد كنترولان بالدقهلية كنترول (أ)، والذي يقع في مدرسة المنصورة للتعليم الأساسي، ويضم طلاب محافظة دمياط وجزء من طلاب محافظتي الشرقية والغربية وكنترول (ب)، ويوجد بمدرسة المنصورة للثانوية العسكرية ويضم طلاب محافظة الدقهلية.



