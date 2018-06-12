أحمد عبد الحليم: أسلوب كوبر ثابت منذ سنوات وحقق بها إنجازات

قال مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك السابق أحمد عبد الحليم، إن أسلوب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، ثابت منذ سنوات وحقق بها إنجازات مع الفراعنة.

وأضاف "عبد الحليم" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن هيكتور كوبر حقق الأهداف المطلوبة منه مع المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة، ولا يمكن محاسبته على طريقة اللعب.

وتابع: " يجب مساندة المنتخب الوطني ودعمه بدلا من النقد الهدام له باستمرار.. وثبات التشكيل للمنتخب الوطني ميزة هامة للغاية صنعها الأرجنتيني هيكتور كوبر".