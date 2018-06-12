عمرو الليثي ضيف شرف الحلقة 28 من مسلسل "كلبش 2" (صورة)

يظهر الإعلامي الدكتورعمرو الليثي "ضيف شرف" في مسلسل "كلبش 2" بطولة أمير كرارة ونخبة من النجوم، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، حيث يظهر بشخصيته كمقدم برامج وسيقوم الليثى بالكشف عن العديد من المفاجأت خلال الحلقات الاخيرة.

ويعد ظهور الليثي في "كلبش 2" هو الظهور الثاني له كضيف شرف عقب ظهوره أيضا في مسلسل مسلسل "ربع رومي" بطولة مصطفى خاطر ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهالة فاخر، حيث ظهر أيضا بشخصيته كمقدم برنامج "واحد من الناس".



