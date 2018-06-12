رابط سريع مباراة بولندا وليتوانيا بث مباشر

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معلومات عن مباراة بولندا وليتوانيا بدون تقطيع اليوم بولندا Vs ليتوانيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : SRF zwei HD SPORTS.

موعد مشاهدة مباراة بولندا وليتوانيا اليوم في تمام الـ 19:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة بولندا وليتوانيا بث مباشر اليوم 8-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.