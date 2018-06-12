ترامب يتحدث عن "وثيقة" وأفضل اجتماع يمكن توقعه مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيوقع على وثيقة خلال القمة التاريخية التي تجمعه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.





وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاجتماع مع كيم "أفضل مما كان يتوقعه أي شخص".





وأكد أنه كون "علاقة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية في بداية قمة تاريخية جمعتهما في سنغافورة، الثلاثاء، مع بحث الزعيمين سبل لإنهاء المواجهة النووية على شبه الجزيرة الكورية.





وإذا نجحا في تحقيق انفراجة دبلوماسية، فقد يغير هذا بشكل دائم الأفق الأمني في منطقة شمال شرق آسيا على غرار زيارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972 والتي أدت إلى تحول في بكين.





وعلى الجانب الآخر، قال كيم: "سوف نواجه تحديات" لكنه تعهد بالعمل مع ترامب.





ومع تسليط كاميرات الصحافة العالمية عليهما، بنى ترامب وكيم أجواء صداقة مبدئية.





وبدت الجدية على الزعيمين مع خروجهما من سيارتيهما عند مقر القمة في فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا في سنغافورة.



