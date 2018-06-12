يلا شوت|شاهد مباراة السعودية وروسيا | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة السعودية وروسيا بدون تقطيع اليوم روسيا Vs لسعودية، البطولة : بطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت ماكس 1 و2، الملعب : كوبان ستاديوم.

موعد مشاهدة مباراة السعودية وروسيا اليوم في تمام الـ 18:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 17:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم 14-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.