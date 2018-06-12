"أبو جريشة" يجتمع برباعي الإسماعيلي

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلي على عقد اجتماع منفرد مع كل من الرباعى حسني عبد ربه ومحمد صادق وشكري نجيب وعماد حمدي.

وبدأ الفريق الأول تجمعه مساء الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية تحضيرا للمشاركة بمنافسات الموسم الجديد من بينها دوري أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال.

وقاد مران الفريق الجهاز المعاون تحت قيادة محمد محسن أبوجريشة المدرب العام، حيث من المقرر وصول الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى للإسماعيلية يوم 14 يونيو الجارى.