لأول مرة أمير كرارة لايف على "تويتر".. الليلة





أعلن الفنان أمير كرارة، عن ظهوره في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء لابف لأول مرة حصريا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإجابة على أسئلة جمهوره فيما يخص مسلسل "كلبش٢" وفيلم "حرب كرموز".





وغرد "كرارة" عبر موقع "تويتر": "‏كل سنة وانتوا طيبين، ‏هكون معاكم لايف لأول مرة وحصريًا على تويتر، يوم الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ الساعة ١١ بتوقيت القاهرة،، هستنى أسئلتكم عن ⁧‫كلبش‬⁩ وحرب كرموز على هاشتاج ‪AskKarara





من ناحية أخرى، يحقق كرارة نجاح كبير في مسلسله الرمضاني "كلبش٢"، كما ينتظر عرض فيلم "حرب كرموز" في موسم عيد الفطر المقبل.











