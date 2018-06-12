عبد الفتاح: هناك 4 حالات سيستخدم فيها حكم الفيديو بالمونديال

كشف عصام عبد الفتاح رئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، عن وجود 4 حالات سيتم فيها الإستعانة بحكم الفيديو في نهائيات كأس العالم، والتي تنطلق الخميس المقبل على الأراضي الروسية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "هناك روح معنوية غير عادية وحماس بين اللاعبين في التدريبات وأتمنى التوفيق لهم في البطولة".

وأضاف: "تدخل الفيديو سيكون في 4 خالات فقط، هي : الطرد وتصحيح إنذار إذا كان اللاعب حصل على إنذار ثان وهدف ملغي وتسجيل هدف من التسلل".

وتابع: "الفيديو يأخذ وقتا كبيرا من حيث تحدث الحكم مع حكم الفيديو وذهاب الحكم لرؤية اللعبة من خلال الفيديو وسيؤثر على متعة كرة القدم وأخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً :"شعرت بالتفاؤل بعد رؤية محمد صلاح في التدريبات وآن الأوان أن يكون لنا تواجد في كأس العالم".