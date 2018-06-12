عفاف شعيب تروي كواليس لقائها بالشيخ الشعراوي الذي منعها من العمل كـ"داعية" (فيديو)







وأشارت خلال لقائها مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنها ذهبت للشيخ محمد متولي الشعرواي، لأخذ رأيه في هذا الأمر.





ولفتت إلى أن الشعراوي سألها "هل تحفظين 4 آلاف حديث؟؟ فأجابته بـ(لا)، فسألها هل تحفظين تفسيرات القرآن، فأجابته بـ(لا)، فبادرها قائلًا: "أمال هتبقى داعية ليه!؟".





وأشارت عفاف شعيب، إلى أن الشيخ الشعراوي أشاد بدورها في مسلسلي "الشهد والدموع" و"رأفت الهجان".









أكدت الفنانة عفاف شعيب، أن البعض نصحها بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل داعية إسلامية، نظرًا لأنها كانت تحفظ أجزاءً كثيرة من القرآن الكريم.