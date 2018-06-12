رونالدو: معركة الكرة الذهبية مع ميسي؟ هناك أيضا نيمار ومحمد صلاح

تحدث كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، ومنتخب البرتغال، عن الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، متمنيا أن يلحق الفرعون بنهائيات كأس العالم، والتي تنطلق في 14 يونيو الجاري بروسيا.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس": "يتحدث العديد من الناس عن معركة كريستيانو رونالدو وميسي دائما على الكرة الذهبية لكن هناك لاعبين آخرين لديهم فرص لدخول السباق مثل نيمار وأيضا محمد صلاح أحد اكتشافات هذا العام".

وتابع الدون البرتغالي: "أتمنى ألا يبتعد محمد صلاح عن كأس العالم بسبب إصابته أمامنا في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، وهناك شكوك حول لحاقه بلقاء المنتخب الوطني أمام نظيره أوروجواي، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الأولى من المجموعة الأولى في المونديال.