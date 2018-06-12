شاهد.. عفاف شعيب: "الشعراوي قال لي الفن مش حرام" (فيديو)





قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها كانت تحرص منذ سنوات عديدة على حضور دروس الدين، مضيفة: "أسرتي كلها تتحلى بتقوى الله تعالى، كما أن والدي ووالدتي لا يفوتان فرضًا، ولذلك قررت ارتداء الحجاب طاعة لله تعالى".





وأضافت "شعيب"، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها التقت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووجه لها الراحل نصيحة بعد ارتداء الحجاب مفادها أن الفن ليس حرامًا، مضيفة" قال لي روحي اشتغلي بالحجاب بتاعك بس متعمليش الحاجة اللي تسيء ليكي".







