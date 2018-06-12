'الأعلى للإعلام': قانون الصحافة يعطينا حق توقيع العقوبة على المؤسسات الخاصة والقومية





قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد، أعطى المجلس حقه بالكامل، ومنحه حق ضبط الأداء الإعلامي؛ بحيث يكون السلطة الوحيدة التي تملك حق توقيع العقوبات على وسائل الإعلام المختلفة، سواء خاصة أو قومية.









وأضاف في بيان له، أن المجلس يشكر البرلمان على تفهمه وإدراكه للخطوات التي أنجزها، وأنه سيواصل رسالته في إطار ما يُمكن الإعلام المصري بالفعل، بأن يكون إعلامًا موضوعيًا، بعيدًا عن التجاوزات، قادر على كسب ثقة المجتمع، محافظًا على أصول المهنة وأخلاقياتها، وردع كل جهد سىء يكون له تأثير على الرأي العام، ويشجع من جهة أخرى الإنجازات الجيدة، سواء التي تحدث في الملاعب أو الدراما أو الفتاوى الدينية وغيرها.







