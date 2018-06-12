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عاجل.. بدء اجتماع القمة الموسع بين زعيمي أمريكا وكوريا الشمالية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:45 ص
عاجل.. بدء اجتماع القمة الموسع بين زعيمي أمريكا وكوريا الشمالية
صورة من الاجتماع
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وكالات
 
بدأ زعيما الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية دونالد ترامب وكيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، اجتماع القمة الموسع في سنغافورة بعد الاجتماع الفردي الذي عقد قبل ذلك.

ويشارك بالاجتماع الموسع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية، مايك بومبيو، والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي.

ويشارك في الاجتماع من جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نائب رئيس حزب العمال الكوري كيم يونغ تشول، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الدولية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري لي سونغ يونغ، ووزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لي يونغ هو.
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