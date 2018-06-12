عاجل.. بدء اجتماع القمة الموسع بين زعيمي أمريكا وكوريا الشمالية

بدأ زعيما الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية دونالد ترامب وكيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، اجتماع القمة الموسع في سنغافورة بعد الاجتماع الفردي الذي عقد قبل ذلك.





ويشارك بالاجتماع الموسع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية، مايك بومبيو، والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي.



