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زعيم كوريا الشمالية يخاطب ترامب بكلمات مؤثرة في أول لقاء تاريخي بينهما

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:35 ص
زعيم كوريا الشمالية يخاطب ترامب بكلمات مؤثرة في أول لقاء تاريخي بينهما
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في مستهل قمة تاريخية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة صباح الثلاثاء، أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.

وقال كيم مخاطبا ترامب في كلمات مؤثرة: "سعيد بلقائكم سيدي الرئيس. الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا.. الأحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة.. ولكننا تجاوزناها كلها من أجل أن نلتقي اليوم هنا".

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