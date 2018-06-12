"حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12 يونيو 2018"
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:09 ص
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تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي
والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنك تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظِف تلك الطاقة لتخطو الخطوة الأولى. تحدث عن ذلك مع المقربين إليك وأصدقائك، وسوف يقدمون لك الدعم بحماس وبكل السبل المتاح لديهم .
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