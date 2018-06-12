محلل سياسي عراقي: إعادة الفرز خلق أزمة كبيرة في العراق



وأضاف الدباغ في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، الاثنين، أن إعادة الفرز خلق أزمة كبيرة في العراق، حيث أن الرئيس ونائبيه هما من الخاسرين في الانتخابات.



وتابع المحلل السياسي العراقي، أن حريق صناديق الاقتراع هو بفعل فاعل، المستفيد منه من خسر في الانتخابات، لافتا إلى أن هناك مجموعات تتربص بالعراق، وتريد خلق دولة فاشلة.

قال الدكتور علي الدباغ، المحلل السياسي العراقي، إن هناك صراعًا وليس منافسة بين الخصماء السياسيين، وهذا الأمر يعاني منه العراق.