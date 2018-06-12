كواليس انتهاء أزمة فيلم "كارما" لعمرو سعد

أعلن المخرج المنفذ أحمد عفيفي، انتهاء أزمة منع عرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، حيث حصل الفيلم على تصريح نهائي بالعرض بدون حذف أي مشاهد.





وكتب "عفيفي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله انتهت أزمة فيلم كارما وحصلنا على التصريح النهائي بالعرض والغاء القرار السابق بسحب التصريح بدون حذف أي مشاهد والفيلم كما هو ونود أن نشكر كل من تضامن معنا في هذا الاختبار الحقيقي في الحفاظ على حرية الإبداع والتعبير من جموع مثقفين وسينمائيين مصر والعالم العربي والجمهور العظيم دومًا والبرلمان المصري بالكامل والسيدة وزيرة الثقافة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام المصري والعربي والعالمي ومؤسسات الدولة السيادية".





ونوه "عفيفي" إلى أن العرض الخاص اليوم الثلاثاء سيقام في موعده في تمام الساعة التاسعة والنصف والعرض العام بداية من يوم عيد الفطر المبارك.



وختم منشور عبر "فيسبوك" بقوله: "نشكركم ونتمني أن يليق الفيلم بالوقت الذي ستمنحونا إياه".





يذكر أن فيلم "كارما" يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الصف الأول في مصر وهم الفنانين عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرزاق، خالد الصاوي، ماجد المصري، إخراج خالد يوسف.