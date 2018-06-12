مدرب دجلة الجديد يصل القاهرة لقيادة الفريق في العيد

وصل المدرب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لنادي وادي دجلة، إلى مطار القاهرة منذ دقائق من أجل الاستعداد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، أن تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد، بداية من الأحد ثالث أيام العيد، لتعارف اللاعبين على بعضهما وعلى المدرب الجديد.

وجاء تاكيس جونياس، خلفا لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق الدجلاوي، والذي قاد الفريق للبقاء بصعوبة في الموسم الماضي.