"بي إن سبورتس" تفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

فجرت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية لحاق محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بالمنتخب الوطني في مباراته الأولى بكأس العالم أمام أوروجواي.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره أوروجواي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018.

وأكدت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، نقلا عن مراسلها في العاصمة الروسية موسكو، أن محمد صلاح سيشارك في الشوط الثاني من مباراة أوروجواي.

كما أضافت "بي إن سبورت" أن محمد الشناوي هو الحارس الأقرب ليكون أساسيا على حساب المخضرم عصام الحضري.