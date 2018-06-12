ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. وزيرة الثقافة تعلن حل أزمة فيلم كارما وعرضه فى موعده

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:09 ص
رسميا.. وزيرة الثقافة تعلن حل أزمة فيلم كارما وعرضه فى موعده
طباعة
الفجر الفني
 

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حل أزمة فيلم كارما للنجم عمرو سعد وعرضه في السينما في موعده المحدد. 


وأكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى بيان رسمي لها، أنها أولت عناية كبيرة بأزمة منع هيئة الرقابة لفيلم كارما.

وأشارت قامت اليوم ببحث هذه الأزمة مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لبحث مبسببات إلغاء تصريح الفيلم، وتم الاتفاق على التصريح للفيلم بالعرض.


المزيد عن: وزيرة الثقافة نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا كارما عمرو سعد فيلم فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني الرقابة البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 5:00:04 AM