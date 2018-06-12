رسميا.. وزيرة الثقافة تعلن حل أزمة فيلم كارما وعرضه فى موعده





أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حل أزمة فيلم كارما للنجم عمرو سعد وعرضه في السينما في موعده المحدد.









وأكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى بيان رسمي لها، أنها أولت عناية كبيرة بأزمة منع هيئة الرقابة لفيلم كارما.





وأشارت قامت اليوم ببحث هذه الأزمة مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لبحث مبسببات إلغاء تصريح الفيلم، وتم الاتفاق على التصريح للفيلم بالعرض.







