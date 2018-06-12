أول رد لـ"ريهام سعيد" على "النهار" بعد تحريرها محضرا ضدها بتهمة اقتحام القناة (فيديو)





في أول رد لريهام سعيد، على اتهام شبكة قنوات النهار لها باقتحام مقر القناة وتحريرها محضرًا ضدها، نشرت الإعلامية مقطع فيديو لها أثناء تواجدها أمام مقر شبكة تليفزيون "النهار"، مشيرة إلى أن القناة رفضت دخولها لاستكمال تصوير برنامجها.



وأضافت خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا يا جماعة قدام قناة النهار، جيت أعمل شغلي، عشان بيقولوا إني أنا ممتنعة، ودي تاني أو تالت مرة أجي، ومش راضيين لي أشتغل، النهار رافضة ظهوري".





وتابعت: "بعتولي إنذار إني لازم أروح القناة ولما رحت قالوا اقتحمت، وما فيش برنامج في رمضان، انتم عايزين مني إيه، حسبي الله ونعم الوكيل".





