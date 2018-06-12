عاجل| ترامب لـ"كيم": أتوقع علاقة رائعة معك.. وزعيم كوريا الشمالية يرد
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:35 ص
وكالات
ذكرت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قوله إنه يتوقع علاقة رائعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى القمة التى تجمع بينهما فى سنغافورة.
من جانبه أكد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أنه أتى إلى القمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد التغلب على كل العقبات.
وانطلقت قمة سنغافورة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صباح اليوم الثلاثاء وسط متابعة وترقب عالمي للقاء التاريخي وما سيسفر عنه.
وتصافح الزعيمان في موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.
ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم جونغ لاحقا.
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