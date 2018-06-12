عاجل| ترامب لـ"كيم": أتوقع علاقة رائعة معك.. وزعيم كوريا الشمالية يرد

ذكرت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قوله إنه يتوقع علاقة رائعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى القمة التى تجمع بينهما فى سنغافورة.





من جانبه أكد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أنه أتى إلى القمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد التغلب على كل العقبات.



