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مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:21 ص
مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي
أرشيفية
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أبورية حسين
 
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 5 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي " سوهاج - البحر الأحمر"، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

تبين أنه أثناء سير الأتوبيس رقم ص وع 1216 " تابع لشركة الدامر للسياحة " قيادة معاذ حامد سعد الله 48 عامًا سائق سوداني الجنسية يحمل جواز سفر رقم 01707322 P قادمًا من أسوان فـي إتجاه القاهرة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدام بالسيارتين رقمي 6283 ملاكي سوهاج قيادة علي وافـي عبد الشكور 28 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام، ف ي ب 2369 قيادة عمرو خالد محمد عبد الحميد 28 عامًا سائق ويقيم بندر أخميم قادمتين فـي الإتجاه المعاكس.

نتج عن الحادث وفاة المدعوة عائشة محمد أحمد 65 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة مركز دار السلام من مستقلي السيارة الثانية وإصابة كل من قائد السيارة الثانية وخليف محمود توفيق 45 عامًا عامل ومحمد موافـي عبد الشكور 23 عامًا عامل والطفل محمود خليف محمود 7 سنوات والطفلة ملك موافـي عبد الشكور 8 سنوات ويقيمون دائرة مركز دار السلام من مستقلي السيارة الثانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بسؤال قائدي السيارات ونجل عم المتوفاة أحمد فهيم أحمد 42 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6958 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.
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