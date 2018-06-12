جمهورية شبين يتعاقد مع صانع ألعاب قنا

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع اللاعب عمر سعيد صانع العاب فريق شبان قنا، لمدة موسمين بعد الحصول على الاستغناء الخاص به ودفع المقابل المادي لنادي الشبان لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وقام السعيد بالتوقيع للفريق المنوفي في حضور محمد جمعة إداري الجمهورية، ومن المنتظر أن يشارك في تدريبات شبين خلال فترة الإعداد للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

ويعد سعيد لاعب سابق في أندية الأسيوطي، الشمس، وعاملين غارب، وشبان قنا لموسم واحد، شارك خلاله في 22 مباراة وأحرز سبعة أهداف.