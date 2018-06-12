ضبط عاملين بحوزتهما 3500 قرص تامول بسوهاج
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:15 ص
أبورية حسين
تمكن ضباط مكافحة جرائم المخدرات بسوهاج من ضبط عاملين بحوزتهما "3500" قرص تامول بقصد الإتجار.
وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط محمود م ا م 39 عامًا عامل والشريف م ا م 27 عامًا عامل ويقيمان بناحية المحامده القبلية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما "3500" قرص تامول وعدد "2" خزينة فارغه عيار 9 مم، مبلغ "50.850" جنيهًا وعدد "2" هاتف محمول.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3298 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط محمود م ا م 39 عامًا عامل والشريف م ا م 27 عامًا عامل ويقيمان بناحية المحامده القبلية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما "3500" قرص تامول وعدد "2" خزينة فارغه عيار 9 مم، مبلغ "50.850" جنيهًا وعدد "2" هاتف محمول.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3298 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.