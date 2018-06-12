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ضبط عاملين بحوزتهما 3500 قرص تامول بسوهاج

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:15 ص
ضبط عاملين بحوزتهما 3500 قرص تامول بسوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
تمكن ضباط مكافحة جرائم المخدرات بسوهاج من ضبط عاملين بحوزتهما "3500" قرص تامول بقصد الإتجار.

وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط محمود م ا م 39 عامًا عامل والشريف م ا م 27 عامًا عامل ويقيمان بناحية المحامده القبلية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما "3500" قرص تامول وعدد "2" خزينة فارغه عيار 9 مم، مبلغ "50.850" جنيهًا وعدد "2" هاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3298 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
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