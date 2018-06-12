ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني بسوهاج

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين والإستيلاء علي ما بها من مبالغ مالية عن طريق الانتظار أمام ماكينات الصرف الآلي مستغلين عدم إلمام بعض المواطنين بعملية السحب.



كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا مفادها قيام كلًا من مصطفي ا م م 25 عامًا عامل ويقيم بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا وأحمد ع ي ع 24 عامًا عامل ويقيم بناحية شيخ العرب دائرة قسم جرجا بتكوين تشكيل عصابي مستخدمين فـي ذلك السيارة رقم ي ل 9375 مؤجرة.



بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما "5" فيزا كارت لبعض المواطنين، مبلغ 3600 جنيهًا، طبنجه صوت عيار 9 مم تحمل رقم 65930 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1316 إداري قسم جرجا لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة: قررت حبس المتهمان أربعة أيام إحتياطيًا علي ذمة التحقيق.