معلومات لا تعرفها عن فنان العرب محمد عبده في عيد ميلاده





يحتفل الفنان محمد عبده، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده التاسع والستين، حيث ولد في الثاني عشر من يونيو ١٩٤٩ في محافظة الدرب في المملكة العربية السعودية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" معلومات عن فنان العرب:-



