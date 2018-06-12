معلومات لا تعرفها عن فنان العرب محمد عبده في عيد ميلاده
يحتفل الفنان محمد عبده، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده التاسع والستين، حيث ولد في الثاني عشر من يونيو ١٩٤٩ في محافظة الدرب في المملكة العربية السعودية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" معلومات عن فنان العرب:-
١- نشأ محمد عبده يتيمًا حيث توفى والده وهو في السادسة من عمره.
٢- ذاق محمد عبده فترة شظف العيش بعد رحيل والده، حيث عاش في رباط خيري هو وشقيقه بمنحة من الملك فيصل بن عبد العزيز.
٣- تخرج محمد عبده في المعهد الصناعي ١٩٦٣، وتخصص في صناعة السفن في محاولة لتحقيق حلمه القديم بأن يصبح بحاراً مثل والده.
٤- انطلقت مسيرته الفنية في أوائل الستينات، وشهدت فترة السبعينات انطلاقته في عدد من الدول العربية منها الإمارات، قطر، لبنان، الكويت، مصر، ليصبح سفير الأغنية السعودية.
٥- لقب محمد عبده بلقب فنان العرب، وأغنيته الأشهر هي "الأماكن".
٦- توقف عن الغناء في الحفلات 8 سنوات (1989-1997) لأسباب خاصة، منها وفاة والدته وأيضًا مراجعة لما قدمه وما سيقدمه.
٧- يعد محمد عبده من أكثر الفنانين غناء للوطن، وأول فنان سعودي يطرح ألبوم وطني والذي كان بعنوان "فوق هام السحب".
٨- تعاون مع أشهر الشعراء والملحنين، من أمثال: "بدر شاكر السياب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي".
٩- تزوج عدة مرات ولديه تسعة من الأبناء.