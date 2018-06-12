نجم الزمالك السابق: شيكابالا أو المحمدي البديل الأنسب لصلاح

قال مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك السابق، أحمد عبد الحليم إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لاعب كبير ومؤثر جدا سواء مع الفراعنة أو مع ليفربول الإنجليزي.

وأضاف "عبد الحليم" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أنه لابد من الصبر على إشراك محمد صلاح في مباريات المنتخب الوطني حتى لا نفقده نهائيا.

وتابع: " محمود عبد الرازق شيكابالا أو اللاعب أحمد المحمدي البديل الأنسب لمحمد صلاح"، لافتا إلى أن نغمة منتخب صلاح تؤثر سلبيا على النواحي النفسية لباقي اللاعبين بالمنتخب الوطني.

وأشار "عبد الحليم" إلى أن استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب الوطني للمونديال قرار قاسي، منوها أن عصام الحضري الأنسب لحراسة عرين المنتخب في المونديال لأنه الأكثر خبرة وثباتا مع الفراعنة.