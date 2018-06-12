ضبط متهم سرق الخبز المدعم المخصص لمستشفى المراغة بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط مشرف أغذية بمستشفي المراغة المركزي ويقيم بندر المراغة لإتهامة بالإضرار العمدي بالمال العام والمتمثل فـي صرف كميات من الخبز المدعم المخصص لمستشفي المراغة المركزي بأزيد من المطلوب توريده يوميًا، حيث بلغ إجماليها "284.440" رغيف بقيمة "234.440" جنيه.



وكانت التحريات قد أسفرت عن قيام كلا من نور الدين م ع 45 عامًا مشرف أغذية بمستشفي المراغة المركزي ويقيم بندر المراغة وهيثم م ع م مندوب الجمعية التعاونية الإستهلاكية الريفية ويقيم دائرة مركز جهينة والسيد م ا م مندوب الجمعية الإستهلاكية لأهالي الحمد بطهطا ويقيم دائرة مركز طهطا وأحمد م ع م مندوب الجمعية الإستهلاكية ويقيم دائرة قسم طهطا بالإضرار العمدي بالمال العام والمتمثل فـي صرف كميات من الخبز المدعم المخصص لمستشفي المراغة المركزي بأزيد من المطلوب توريده يوميًا.



تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأضاف بأن الكارت الذكي الخاص بالمستشفي بحوزة المتهم الثاني وهو المختص بتسليمه الخبز، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقـي المتهمين وقيد المحضر برقم 2436 إداري مركز المراغة لسنة 2018 وجاي العرض علي النيابة العامة.