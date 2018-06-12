إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل بطلق ناري أعلي الكتف الأيمن إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجوار بقرية الشوكا بمركز طما شمال سوهاج وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد إصابة مصطفي إبراهيم عبد الرازق 25 عامًا عامل ويقيم بناحية الشوكا وبسؤاله إتهم خلف موسي خلف أحمد 29 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2821 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.