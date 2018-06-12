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غرق طفل في ترعة بسوهاج

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:59 ص
غرق طفل في ترعة بسوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
لقي طفل مصرعه غرقا بترعة عزبة النمر بمركز المنشاة وتم إنتشال الجثة.

وتبين غرق الطفل محمد أحمد عمر عثمان 5 عامًا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال عمه عثمان صالح عثمان أحمد 24 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكور علي حاف الترعة المجاورة لمنزله سقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " اسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8084 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.
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