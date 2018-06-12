عاجل.. ترامب وزعيم كوريا الشمالية يصلان إلى مقر قمتهما التاريخية

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، إلى مقر قمتهما التاريخية.





وكان ترامب وكيم جونغ أون قد غادرا قبل قليل مقر إقامتهما، ليصلا إلى مقر انعقاد القمة التاريخية بينهما في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا، التي يفصلها عن باقي سنغافورة جسر.





ومن المقرر أن تعقد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو في سنغافورة.





وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.



