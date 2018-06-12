فيردي ينتقل لنابولي رسميا 5 مواسم

أعلن نابولي رسميًا، عن توقيع فيردي، لاعب بولونيا الإيطالي، عبر حساب النادي على موقع التواصل الأجتماعي تويتر.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أنه بعد أن أكمل الفحص الطبي في وقت سابق اليوم، أصبح فيردي الآن لاعبًا رسميًا في نابولي، حيث وقع عقدًا لمدة خمس سنوات مع النادي.

وأكدت التقارير أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 25 مليون يورو، وسيلعب للفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل.