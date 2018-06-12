زعيم كوريا الشمالية يغادر فندقه في سنغافورة للقاء ترامب

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مقر إقامته في سنغافورة متوجها إلى فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا، حيث ستعقد القمة التاريخية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.





ومن المقرر أن تعقد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو في سنغافورة.





وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.



