"قولناها" تشارك الجمهور المصري لتشجيع منتخب الفراعنة في روسيا (فيديو)

طرح المطرب فخر لقمان، أغنيته الجديدة "قولناها" وذلك لمؤازرة منتخب الفراعنة المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا والتي تنطلق خلال أيام قليلة تشجيعًا لهم.

وأضاف لقمان، أن مدة الأغنية لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتعرض من خلال مقطع فيديو خاص يرصد لحظات تاريخية منها لحظة تسديد هدف صلاح الذي أسعد قلوب جماهير الكرة المصرية وكان سببا في تأهل مصر لبطولة كأس العالم.





وأشار إلى أن الأغنية لاقت صدى كبيرًا مع جمهور السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أن الهدف من هذه الأغنية إثارة الحماس ومشاركة الجماهير المصرية فرحتهم بهذا الحدث العالمي.





وتابع أن الأغنية من كلمات وألحان الشاعر رامي ماجد نوار، توزيع شريف منصور، الهندسة الصوتية محمد جودة ومن أجواء الأغنية يقول المطرب: " قولناها تحيا مصر.. ودوقنا أحلى طعم نصر.. حلفنا اسم مصر يعلى أعلى وأعلى فى السما".