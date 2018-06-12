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عاجل.. ترامب يغادر مقر إقامته لعقد القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:25 ص
عاجل.. ترامب يغادر مقر إقامته لعقد القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، مقر إقامته في سنغافورة لحضور الاجتماع التاريخي مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وغادر موكب ترامب، فندق "شانغريلا"، وتوجه إلى فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا، حيث ستعقد القمة التاريخية.

ومن المقرر أن تعقد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو في سنغافورة. 

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.

وسيدخل ترامب وكيم التاريخ بمجرد أن يلتقيا، فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي قط أو تحدثا حتى عبر الهاتف.
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